Stef Peeters is hard voor ploegmaats: "Doet iedereen wel genoeg om in JPL te blijven?"

Eupen-coach Bernd Storck predikte na de zware nederlaag bij Cercle Brugge voor rust en positiviteit, maar zo had Stef Peeters het niet begrepen. Duidelijk teleurgesteld was hij hard voor zijn ploegmaats.

"We zijn afgetroefd op mentaliteit, op de tweede bal en op de goesting om er iets van te maken", zei de Eupense aanvoerder. "We zijn niet klaar om tegen de degradatie te spelen. Het was een nul over de hele lijn."

"Op geen enkel moment konden we aanspraak maken op een gelijkspel, laat staan op de drie punten. Sommige spelers moeten eerst eens denken wat nodig is om in eerste klasse te blijven."