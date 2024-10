Standard duwt Charleroi voor rust kopje-onder in Waalse derby met vurig slot

In de 95e minuut zorgt Isaac Mbenza met een heerlijke vrije trap voor de late aansluitingstreffer. In een chaotische slotminuut valt de bal nog pardoes voor de voeten van Sylla, die de onverhoopte 2-2 voor Charleroi wild over mikt.

In een sfeervol Sclessin was het Charleroi dat het best aan de Waalse clash begon. De bezoekers hadden de volledige controle en lieten Standard achter een ongrijpbare bal hollen.



Toch resulteerde het overmacht van de Carolo's niet in echte kansen. Iets wat de Rouches kort voor het halfuur wel lukte. Een hoekschop van Bulat dwarrelde tot aan de tweede paal bij Price, die vanuit een schuine hoek een eerste keer de vuisten van Koné testte.



Het was het vuur dat de lont van Sclessin helemaal deed branden. Andreou verkeek zich compleet op een lange bal van Epolo, waardoor Eckert Ayensa met de bal de zestien introk. De Duitse spits kapte de Cyprioot vervolgens ook nog eens simpel uit om de 1-0 rustig binnen te duwen.



Met de rust in zicht moest Charleroi niet veel later zelfs nog een tweede treffer incasseren. Zeqiri kopte een nieuwe hoekschop van Bulat slim door richting de tweede paal, waar Sutalo van dichtbij de 2-0 binnenkopte.