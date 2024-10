Ferrari beleeft topdag met een-tweetje, Norris en Verstappen verzorgen spektakelduel mét discutabele straf

zo 20 oktober 2024 22:42

Grote Prijs van de Verenigde Staten 56 rondes Circuit of the Americas Charles Leclerc einde

Als twee honden vechten om een been. Terwijl iedereen een duel tussen Lando Norris en Max Verstappen verwachtte in Austin, heeft Ferrari zijn wil opgelegd in de Verenigde Staten. Charles Leclerc profiteerde van een duelrijke start om weg te rijden van het pak, voor ploeggenoot Carlos Sainz. De twee titelkandidaten verzorgden wel een heerlijke, rondenlange strijd die de Brit een discutabele tijdstraf opleverde.



De twee titelconcurrenten naast elkaar, een korte aanloop en dan een scherpe linkse bocht. Drie ingrediënten die een explosieve start van de GP in Austin voorspelden.

Het publiek kreeg snel een spektakel om van te smullen. Lando Norris deed maar half de deur toe voor Max Verstappen, die zijn kans schoon zag in de binnenbocht.

Een bits duel volgde waar beide hoofdrolspelers bekocht uitkwamen. De Ferrari's van Leclerc en Sainz zoefden rond hun oren. Verstappen hield maar net zijn tweede stek vast tegen een felle Spanjaard. Norris moest zelfs vrede nemen met P4.

En nog zat het spektakel in de openingsronden er niet op. Lewis Hamilton maakte zijn baalweekend compleet. Vanaf startplek 17 parkeerde hij zijn Mercedes in het grind na een stuurfout. Exit van de 7-voudige wereldkampioen die de safety car optrommelde.

"Zo is het mooi geweest met de bitse duels", leek het volledige pak daarna collectief te beslissen. De herstart van leider Charles Leclerc verliep vlekkeloos. In een mum van tijd was de Monegask vogelvrij in de VS.

Verstappen bleef op zijn beurt mooi voor Carlos Sainz, maar toen Red Bull niet reageerde op de pitstop van de Ferrari werd het duidelijk: het stemde zijn race helemaal af op die van McLaren.

Tot dusver waren de papaya-wagens maar bleek rondjes aan het malen. Maar McLaren had een troefkaart in handen: de banden zo glad mogelijk houden en laat uitpakken met een éénstopper.

Een plan dat een waar tactisch steekspel in de pitstraat deed losbarsten. Norris kon in het slot daardoor een langverwachte strijd uitvechten met Verstappen om de laatste podiumplek.

Wat volgde was een heerlijk duel dat tientallen ronden duurde. Verstappen maakte zijn Red Bull zo breed, dat Norris ei zo na zijn tanden leek stuk te bijten op zijn achtervleugel. Het publiek in Austin liet de "oooh's" en "aaah's" dan ook van de tribunes rollen. Vlak voor de geblokte vlag lukte het de Brit dan toch, maar de stewards beslisten niet veel later dat het inhaalmanoeuvre ongeldig was. Opmerkelijk, want ook de Red Bull verliet het circuit in het duel. Het gevolg: Norris kreeg 5 seconden aan zijn broek, waardoor zijn titelconcurrent de laatste podiumplek in zijn schoot geworpen kreeg. Zo breidt Verstappen zijn voorsprong uit in de WK-stand. Maar het gespreksonderwerp zal nog even die discutabele beslissing blijven.

GP Verenigde Staten klassement Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1u35'09"639 25 2 Carlos Sainz Scuderia Ferrari + 8"562 18 3 Max Verstappen Red Bull Racing + 19"412 15 4 Lando Norris McLaren + 20"354 12 5 Oscar Piastri McLaren + 21"921 10 6 George Russell Mercedes + 56"295 8 7 Sergio Perez Red Bull Racing + 59"072 6 8 Nico Hülkenberg Haas F1 Team + 1'02"957 4 9 Liam Lawson RB - Honda RBPT + 1'10"563 2 10 Franco Colapinto Williams Racing + 1'11"979 1 meer tonen