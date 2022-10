Cercle Brugge maakt brandhout van Eupen en klimt naar veiliger oorden

Cercle Brugge - Eupen in een notendop:

Dominant Cercle Brugge geeft Eupen geen kans

Cercle Brugge en Eupen stonden broederlijk naast elkaar in de degradatiezone en beide coaches hadden vooraf één raad gegeven aan hun spelers: niet verliezen.

Dat hadden de troepen van Muslic goed begrepen. Cercle greep Eupen bij de keel, maar de 1-0 van Ueda spatte uiteen op de paal. Uitstel was geen afstel, want halfweg de eerste helft ging het plots snel.

Eerst stond Denkey op de juiste plaats voor een rebound, even later was Somers goed gevolgd en in minuut 39 stond Ueda op de juiste plaats: 3-0 en Eupen lag uitgeteld op de grasmat.