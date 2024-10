Net niet voor late vervanger Kim Huybrechts: Luke Humphries pakt Belgische revanche in finale Czech Open

Kim Huybrechts is er net niet geslaagd om de Czech Darts Open te winnen. In de finale moest hij zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Luke Humphries. Het werd een stevige nederlaag: 1-8. Huybrechts kreeg pas op het laatste moment te horen dat hij Rob Cross mocht vervangen. In de kwartfinales klopte Humphries al Mike De Decker.