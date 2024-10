Mike De Decker gooit zich in de geschiedenisboeken van het darts, hij wint de World Grand Prix! "Ik ben zó gelukkig"

zo 13 oktober 2024 23:20

Mike De Decker is door het dolle heen.

Met een stunt heeft Mike De Decker zijn allereerste major gewonnen. In de finale van de World Grand Prix in Leicester (Eng) klopte hij wereldkampioen, titelverdediger én 's werelds nummer 1 Luke Humphries: 6-4. "Ik ben in de zevende hemel", reageerde De Decker. "Mike is een grote kampioen", zei Humphries.

De World Grand Prix is een major in het darts waar de spelers niet alleen een spelletje winnen door dubbel uit te gooien, ze moeten ook dubbel in gooien om te kunnen scoren. Iets waar Mike De Decker zich nu specialist in mag noemen. In de finale ging het naar een best of 11 (de speler die het eerst 6 sets op zijn naam schreef, won de wedstrijd). De Decker begon zonder grote zenuwen aan zijn allereerste majorfinale. Hij leek niet onder de indruk en stoomde naar een 4-1-voorsprong tegen 's werelds nummer 1 Luke Humphries.

De wereldkampioen had het moeilijk om zijn draai te vinden. Humphries grossierde in afzwaaiers, maar naar de slachtbank zou hij zich ook niet laten leiden. "Cool Hand Luke" knokte zich weer in de match en maakte er 4-4 van.

Erop en erover? Neen, want De Decker beet van zich af en kwam weer voor: 5-4.

Om het vervolgens heerlijk af te maken in de 10e set. Met een 180-score (zijn 16e van de finale!) kwam hij op 55. Een koud kunstje voor een man in vorm. Met 15 en dubbel 20 gooide De Decker zich naar zijn allereerste eindwinst op een majortoernooi, goed voor een cheque van 120.000 pond (143.430 euro). Terwijl hij voor deze editie van de World Grand Prix nooit de 1/8e finales gehaald had op het hoogste niveau.

"Ik ben zó gelukkig!"

"Dit overtreft alles, ik zit in de zevende hemel", glunderde Mike De Decker meteen na zijn triomf. "In de opwarming was ik kalm, maar in het begin van de wedstrijd werd ik extreem nerveus", doet de 28-jarige dartsspeler het verhaal van zijn finale. "Daarna ging het beter. Tot Luke van 4-1 terugkwam tot 4-4. Plots begon hij al die finishes te maken. Ik dacht: "Komaan, man. Stop daarmee", lacht De Decker. "Maar hey, ik heb het geflikt. Alle krediet voor Luke wel. Hij is fenomenaal het voorbije jaar en hij is echt zo'n vriendelijke gast." "Dat ik hem hier kan verslaan, in de finale, is onbeschrijfelijk. Ik ben zó gelukkig", sloot hij het interview op het podium af.

Ik ben heel trots op Mike. Hij heeft zoveel ballen getoond. Luke Humphries

"Ik ben uiteraard teleurgesteld dat ik verloren heb. Het was mijn avondje niet en dan moet je dat aanvaarden", sprak verliezend finalist Luke Humphries, die zijn reactie vervolgde met mooie woorden voor Mike De Decker. "Ik ben heel trots op Mike. We kennen elkaar al langer dan 10 jaar. Hij heeft zoveel "ballen" getoond, hij is zo kalm gebleven", zei de wereldkampioen. "Mike is een grote kampioen. Vanaf nu zal iedereen hem willen verslaan, net zoals dat bij mij het geval is. Alle krediet voor hem." "Hij is een geweldige kerel en een fantastische speler. Ik denk dat we nog heel veel mooie dingen van Mike zullen zien, anders doe je dit niet." "Al hoop ik dat hij niet te veel titels meer zal winnen", lachte Humphries.

World Grand Prix 2024: cijfers finale Luke Humphries Mike De Decker sets 4 6 legs 20 25 180 14 16 +140 38 47 +100 96 89 checkouts 20/53 (38%) 25/59 (42%) hoogste checkout 152 156 gemiddelde 3 pijlen 90,56 92,06