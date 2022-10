STVV wipt over Charleroi, Kagawa wekt verbazing met olympisch doelpunt

Jo Coppens (STVV): "Ik heb geen enkele redding moeten doen vandaag en enkel moeten coachen en sturen. Alle credits gaan vandaag naar de spelers vandaag want zij hebben toch wel kwaliteit op de mat gelegd in deze belangrijke wedstrijd voor ons. Ik ben tevreden dat we de opdracht van de trainer hebben kunnen uitvoeren."

Daan Heymans (Charleroi): "We geven geen enkele kans weg, maar komen toch 1-0 achter. Die bal mag gewoon niet binnenvliegen. We spelen zelf geen goede match en dan maakt STVV het meteen af met hun tweede kans. Dat is erg zuur. Of het vandaag een off-day is? Misschien wel, maar die hebben we dan toch al iets te veel gehad dit seizoen. Gelukkig volgt er snel een nieuwe match. We willen het momentum keren en goede dingen laten zien!"

Edward Still (trainer Charleroi): "Het was een slechte wedstrijd van ons. Dat eerste doelpunt is erg vreemd en nadien ligt een individuele fout aan de basis van de 2-0. We moeten nu samenblijven en sterker terug komen. Je mag vandaag zeker spreken van een non-match. Het was gewoon niet goed genoeg."

Bernd Hollerbach (trainer STVV): "We hebben vandaag een zeer goede match gespeeld. We bleven steeds zeer compact. Of we een goede zaak doen met het oog op de degradatieplaatsen? Ik kijk niet naar die andere ploegen. We hebben het zelf in de hand."