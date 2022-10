Opmerkelijk, team haalt Max Verstappen binnen met 8e chrono

Max Verstappen was in de ontknoping van de kwalificaties op weg naar een snellere chrono dan Charles Leclerc toen Red Bull de kopman plots naar binnen haalde.

De Nederlander begreep er niks van. "What the f***", riep hij over de radio. Het team liet hem weten dat ze met een uitleg zouden komen.

De Red Bull kampte met een gebrek aan brandstof. Een Formule 1-auto moet altijd over genoeg reserve in de tank beschikken om de brandstof achteraf te kunnen laten controleren. Anders riskeer je een straf.

"Het is k**", reageerde Verstappen bij de Nederlandse zender Viaplay. "Je krijgt brandstof voor 5 rondes en je wil er 6 doen. Dat klopt natuurlijk niet."

In de voorlaatste ronde hield de WK-leider zich in. "Die ronde had ik gewoon moeten afmaken", blikte hij terug, "maar daar kwamen we te laat achter."