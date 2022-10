Met deze uitslag viert Max Verstappen zondag zijn tweede wereldtitel in Japan: "Perfect weekend nodig"

Verstappen werd vorige week 7e, eerste achtervolger Charles Leclerc (Ferrari) 2e. Het verschil tussen de 2 bedraagt 104 punten. Singapore-winnaar Sergio Perez, ploegmaat van Verstappen, telt 2 punten minder dan de Monegask.



Nog even in herinnering brengen: de verdeling van de WK-punten is als volgt voor de top 10: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. De snelste ronde levert 1 punt op, als die door iemand uit de top 10 wordt neergezet.



Als de Nederlander, die 11 van de 17 GP's won dit jaar, zondag zeker zijn titel wil prolongeren, dan moet hij op het hoogste schavotje staan én de snelste ronde uit zijn bolide persen. Met 26 punten erbij kan Verstappen niet meer bijgehaald worden in de laatste 4 races van het jaar.



Maar er zijn nog een heleboel andere scenario's dat het WK zondag beslist is. En anders probeert hij het gewoon de volgende keer op 23 oktober in de VS.