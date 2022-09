Gekraakt door doodsbedreigingen? Hoe één crash het vertrouwen van Latifi kelderde

Wedstrijdleider Michael Masi had boter op het hoofd voor een dubieuze beslissing, maar ook Latifi was het mikpunt van ziedende fans van Lewis Hamilton, die de Brit "beroofd" zagen van zijn 8e kroon.

En net dan crashte Nicholas Latifi in de bandenmuur, na een duel met Mick Schumacher. Het begin van de dramatische ontknoping van de titelstrijd in 2021. Verstappen kreeg een buitenkansje op zijn eerste wereldtitel en sloeg genadeloos toe.

Nog 5 rondjes te gaan en de 8e wereldtitel was binnen. Lewis Hamilton (Mercedes) leek in Abu Dhabi definitief te hebben afgerekend met titelrivaal Max Verstappen (Red Bull). Alleen een tussenkomst van de safety car kon nog roet in het eten gooien...

"Het feit dat ik al voelde dat het beter zou zijn om Instagram en Twitter te verwijderen, zegt veel over hoe wreed de online wereld kan zijn. De bedreigingen kwamen niet als een verrassing, het is gewoon de harde realiteit van de wereld."

GOATifi

Met het nieuwe seizoen in zicht verklaarde Latifi dat hij "het drama achter zich had gelaten". "Ik denk dat als het seizoen begint, dat mensen wel over iets anders zullen praten."

Maar de twijfels bleven toch knagen aan de Canadees, die al niet veel krediet had gehad na zijn eerste seizoen als rookie.

Latifi was in 2020 wel als vicekampioen van de Formule 2 in de koningsklasse terechtgekomen, maar Williams had toch vooral voor de dikke portefeuille van zijn vader gekozen. De miljardair Michael Latifi pompte als sponsor heel wat centen in de noodlijdende ploeg.

Met toptalent George Russell als ploegmaat stond Latifi nog voor zijn F1-debuut al in de schaduw. Dat hij dan ook nog eens in een barslechte bolide kwam te zitten, trage tijden neerzette en regelmatig van de baan ging, hielp zijn imago niet.

Latifi kreeg de schertsende bijnaam GOATifi, een sarcastische verwijzing naar "The Greatest of All Time". In zijn tweede seizoen kon Latifi wel punten scoren in Hongarije en (de korte race) in België, maar zijn crash in de slotrace in Abu Dhabi gaf zijn imago een verwoestende deuk. Latifi werd bekender als internetmeme dan als F1-rijder.