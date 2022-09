Verstappen op weg naar 2e titel: "Er stond geen maat op, maar ze maakten het hem ook makkelijk"

"Het is zo goed als zeker dat Verstappen dit jaar voor de tweede keer wereldkampioen wordt. Er staat dit seizoen gewoon geen maat op hem, dat was na 1/3 van het seizoen al duidelijk."

Ex-racepiloot Bas Leinders weet dat de kans klein is dat Max Verstappen zondag al wereldkampioen wordt. "Als alles normaal verloopt, gebeurt het nog niet dit weekend. Het wordt wellicht wachten tot Japan, een week later."

"De kans is vrij groot dat hij er nog een paar zal winnen"

Als (of eerder: wanneer) Verstappen zijn tweede titel op een rij pakt, zijn we dan vertrokken voor een nieuwe heerschappij, zoals eerder bij Schumacher, Vettel of Hamilton?

"De kans is vrij groot dat hij er nog een paar zal winnen, want hij is nog altijd maar 24 jaar", zegt Bas Leinders. "Maar je moet wel een goeie auto hebben. Zet Verstappen in een Williams en hij wint ook geen races."

"Gelukkig voor hem hebben ze bij Red Bull veel financiële middelen én heel wat goeie mensen. Als die allemaal aan boord blijven, dan denk ik dat we vertrokken zijn voor een paar jaar de Max Verstappen-show."