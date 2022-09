Japanner Yuki Tsunoda verlengt zijn contract bij AlphaTauri met een jaar

Yuki Tsunoda heeft vandaag zijn contract bij F1-renstal AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, met één jaar verlengd. Dat maakte de renstal bekend op haar website. Het wordt volgend jaar zijn derde seizoen in de Formule 1 bij het team.

Zijn beste resultaat was een vierde plaats in de laatste race van 2021, in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten).

Dit jaar staat de 22-jarige Japanner na zestien races voorlopig zestiende in de WK-tussenstand, met elf punten. Er staan nog zes Grote Prijzen op het programma. Vorig jaar beëindigde hij het WK als veertiende.

De toekomst van zijn ploegmakker bij AlphaTauri, de 26-jarige Fransman Pierre Gasly, is nog onduidelijk. Hij werd eerder in verband gebracht met een overgang naar Alpine om er de plek van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso in te nemen.