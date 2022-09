In gesprek met Max Verstappen: "Mijn vader was vroeger best hard voor mij, maar ik had dat nodig"

Een nieuwe GP-zege in eigen land bracht hem afgelopen weekend nog wat comfortabeler aan de leiding in de WK-stand. Max Verstappen is hot, maar zelf blijft hij rustig: "Ik voel me goed in mijn vel. Zelf denk ik er niet te veel over na wie ik ben. Ik focus op wat ik moet presteren en daarbuiten leef ik relaxed mijn leven."

"Natuurlijk word je soms al eens geleefd in deze sport, maar ik probeer dat toch zoveel mogelijk in de hand te houden. Sommige dingen horen er nu eenmaal bij, maar het fijnste vind ik toch als ik in de auto kan zitten en gewoon mijn ding kan doen."

De verplichtingen en nadelen die bij zijn naam horen, ziet Verstappen als een tijdelijk kwaad: "Uiteindelijk is dat maar voor 10 à 15 jaar zo en dan houdt het ook op. Ik ben erg jong begonnen, dus ik zie mezelf niet meer als 40-jarige racen."