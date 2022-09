Lewis Hamilton krijgt gridstraf in Monza voor 4e motorwissel

Meer dan waarschijnlijk zal de Brit helemaal achteraan moeten starten in de laatste GP van het seizoen in Europa. Welke startplaats hij zal krijgen, hangt van de componenten die er vervangen worden en eventuele andere piloten die eveneens een motorwissel doorvoeren.



Per seizoen zijn er slechts 3 wissels toegelaten zonder daarvoor gestraft te worden.



Met 158 punten staat de regerende vicewereldkampioen pas op de 6e plaats in de WK-stand, waardoor hij al een tijdlang niet meer in aanmerking komt voor de wereldtitel. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor Max Verstappen (Red Bull) zich voor het 2e seizoen op een rij tot wereldkampioen kan kronen.



Mercedes kon dit seizoen nog geen enkele GP winnen, na jaren van dominantie. Met 5 zeges in Monza deelt Hamilton het record met Michael Schumacher.