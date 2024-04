ek judo liveblog vrijdag

U kent Jarne Duyck nog niet? Dan zal daar snel verandering in komen. De jonge West-Vlaming is een van de trainingspartners van Matthias Casse en pakte vorig jaar zilver op het EK U23. Eerder dat jaar debuteerde hij al op het EK voor seniors. In de tweede ronde liet hij zich toen verrassen op 20 seconden van het einde van de kamp. Ondanks een gescoorde waza-ari, kon hij de winst niet binnenhalen.





Met knap judo etaleerde hij wel al zijn potentieel. Dat hij nog aan het begin van zijn carrière staat bij de seniors, kan vandaag ook in zijn voordeel spelen. Net zoals hij vorig jaar verrast werd in het slot, kan hij vandaag misschien dé verrassing worden in de koningsklasse.