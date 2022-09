Onderhandelingen tussen Porsche en Red Bull over F1-instap gestaakt

Porsche en Audi maakten in mei bekend vanaf 2026 graag te willen deelnemen aan het Formule 1-circuit. Aangezien de motorbouwer van Red Bull, Honda, zich terug zal trekken, zag het met de ploeg van regerend wereldkampioen Max Verstappen de ideale partner.



In aanloop van de Grote Prijs van Oostenrijk leek de zaak beklonken, maar uiteindelijk bleek de motor toch te sputteren.



Porsche wilde te veel wat Christian Horner, de baas bij Red Bull, hen niet kon geven: zeggenschap. Horner maakte al duidelijk dat een eventuele samenwerking alleen mogelijk was met hun voorwaarden.

"Het uitgangspunt (van Porsche) was altijd een samenwerking op gelijkwaardige basis, wat naast het leveren van een motor ook een participatie van de mensen van Porsche met het team van Red Bull inhield. Dat was niet mogelijk", luidt het in de officiële verklaring.

"Daardoor zijn gesprekken ten einde gekomen. Maar de Formule 1 blijft, door de interessante nieuwe regels van de FIA die in 2026 worden opgelegd, een aantrekkelijk toekomstperspectief voor Porsche", gaat het verder. "We houden de situatie in de gaten."