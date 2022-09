4 vrije (?) zitjes, 10 kandidaten: wie wint stoelendans in de Formule 1?

Alpine

Vandaag is Antonio Giovinazzi als eerste aan de beurt. Alpine zoekt een man met ervaring die geen inloopperiode nodig heeft, wat de Italiaan alvast een streepje voor geeft. Giovinazzi reed vorig jaar nog voor Alfa Romeo en onderhield dit seizoen zijn conditie in de Formule E en als reserverijder voor Ferrari.

In allerijl moet Alpine nu op zoek naar een tweede rijder naast Esteban Ocon. Deze week mogen alvast 3 kanshebbers achter het stuur van de A521 uit 2021 kruipen in Hongarije om teambaas Otmar Szafnauer te overtuigen.

Een toekomstplan dat in duigen viel, toen Fernando Alonso zijn overstap aankondigde naar Aston Martin. Tot overmaat van ramp bleek dat Oscar Piastri ondertussen ook al een akkoord had gesloten bij McLaren om Daniel Ricciardo te vervangen.

Ook Nyck de Vries prijkt op het lijstje met kandidaten. De Nederlander kroonde zich in 2019 tot kampioen in de Formule 2, maar wacht in tegenstelling tot andere F2-laureaten Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Mick Schumacher (2020) en Oscar Piastri (2021) nog op zijn kans in de koningsklasse.



Ook met de wereldtitel in de Formule E in 2021 kon hij de poort naar de Formule 1 niet forceren. Maar een geslaagd optreden in Monza, als vervanger van de zieke Alex Albon (Williams), lijkt nu toch deuren te openen. De Vries werd 9e en veroverde twee WK-punten. Woensdag mag hij in de Alpine tonen dat het geen toevalstreffer was.



Donderdag is de 19-jarige Jack Doohan dan aan zet. De Australiër, die afgelopen seizoen 4e werd in de Formule 2, is lid van de talentenpoel van Alpine. Doohan heeft wel wat in zijn mars, maar Alpine-CEO Laurent Rossi maakte al duidelijk dat hij het talent liever in een kleiner team zijn eerste stapjes ziet zetten, zonder de druk om meteen te presteren bij een topteam.

Drie kandidaten die zeker aanspraak kunnen maken op het F1-zitje bij Alpine, maar de Franse renstal heeft zijn oog eigenlijk al laten vallen op een 4e kandidaat. Alpine trekt namelijk aan de mouw van Pierre Gasly, die volgend seizoen nog een contract heeft bij AlphaTauri.

Om de twee Fransmannen in de Formule 1 Gasly en Ocon te verenigen in één team heeft Alpine wel de toestemming nodig van Red Bull, dat ook de eindbeslissing heeft over de zitjes bij dochterteam AlphaTauri.

Grote baas Helmut Marko maakte alvast duidelijk dat hij Gasly niets in de weg wil leggen. Landgenoten Gasly en Ocon in één team zou alvast vuurwerk geven, want de twee Fransmannen zijn zeker niet de beste vriendjes.