Krijgen we in 2023 extra Nederlander in F1? "Ik heb mijn kans met beide handen gegrepen"

De grootste glimlach gisteren in de paddock van Monza na de GP? Die vond je ongetwijfeld op het gezicht van Nyck de Vries. De Nederlander - ploegmaat van Stoffel Vandoorne in de Formule E - moest op het laatste nippertje invallen voor Alex Albon bij Williams en reed naar een sublieme 9e plaats.

Die 9e plaats is een evenaring van het beste resultaat van Williams dit seizoen en De Vries was duidelijk sneller dan die andere Williams-rijder, Nicholas Latifi. "Deze hele ervaring is een droom", zei de 27-jarige Nederlander.

"De kans krijgen om te racen in de F1, starten in de top 10, een goeie race rijden, punten pakken bij mijn debuut en gekozen worden tot "Driver of the Day". Het is fantastisch."

