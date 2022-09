Autoritaire Max Verstappen is ook heer en meester in het hol van de leeuw

WK-leider Max Verstappen heeft het Europese zomerluik van de Formule 1 afgesloten met een duidelijke zege in Monza. Charles Leclerc kon zijn pole niet verzilveren bij de 75e verjaardag van Ferrari. Het was een frustrerende namiddag voor de Monegask, die een mogelijk slotoffensief achter de safety car zag sterven. Verstappen haalde zo zijn eerste podium ooit in het hol van de leeuw.