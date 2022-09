Aston Martin haalt kersvers F2-kampioen als reserverijder (en toekomstige pion?)

Drugovich kroonde zich afgelopen weekend in Monza tot kampioen in de Formule 2, de opstapklasse naar de F1. De 22-jarige Braziliaan werd meteen beloond met een contract bij Aston Martin.

Drugovich wordt het eerste lid van het Driver Development Programme bij Aston Martin, dat jonge rijders een duwtje in de rug moet geven richting F1. Waarschijnlijk mag de Braziliaan in Abu Dhabi de eerste vrije oefensessie overnemen van Lance Stroll.

"Dit is een fantastische kans voor mij", zei Drugovich. "Winnen in de Formule 2 wordt al lang beschouwd als de best mogelijke springplank naar een carrière in de Formule 1. Ik zie mijn rol bij Aston Martin als onderdeel van die cruciale volgende stap."

"Voor mij zal 2023 een leercurve zijn: ik zal samenwerken met het F1-team, maar mijn belangrijkste doel is om te leren en me te ontwikkelen als coureur. Ik hoop dat ik daardoor in de toekomst een kans krijg om in de Formule 1 te racen."