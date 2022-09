Max Verstappen denkt nog niet aan de wereldtitel in Singapore: "Ik heb geen haast"

Als Max Verstappen zondag in Singapore wint en zijn concurrent Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Perez een offday hebben, dan is het al bingo voor de Nederlander van Red Bull.



"We bekijken het race per race", opent Max Verstappen met hét sportclichés der sportclichés. "Ik heb geen haast. Ik wil gewoon een positief weekend hebben in Singapore."

"We zijn hier al een tijdje niet geweest", verwijst Verstappen naar de afgelastingen door corona. "Het wordt interessant om te zien hoe het circuit zich heeft ontwikkeld."

De GP in Singapore wordt in de late avond gereden onder kunstlicht. Je kunt de wedstrijd vanaf 14 uur live volgen bij Sporza online.