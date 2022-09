Nederlandse ploegmaat van Stoffel Vandoorne debuteert in F1 door appendicitis Albon

Nyck de Vries heeft er tot zijn 27e op moeten wachten, maar nu is het zover: hij mag zijn debuut maken in de Formule 1.

Williams heeft de testrijder opgetrommeld, omdat vaste rijder Alexander Albon behandeld wordt voor een blindedarmontsteking. "Maar Alex' humeur is nog altijd intact", laat de Britse renstal weten.

Zo mag De Vries de kwalificaties en race op Monza afwerken. De voorbije jaren was hij een vaste klant in de Formule E, waar hij vorig jaar nog wereldkampioen werd. Hij is er bij Mercedes ploegmaat van Stoffel Vandoorne.