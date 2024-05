Feest in Eindhoven! Bakayoko helpt PSV met doelpunt aan 25e landstitel

29' - Own goal - Olivier Boscagli (2 - 2)

19' - Own goal - Saïd Bakari (1 - 1)

Wat al langer vaststond, is nu ook officieel: de schaal gaat dit jaar naar Eindhoven. PSV kroonde zich voor eigen volk tot landskampioen met een 4-2-zege tegen Sparta Rotterdam. Johan Bakayoko deed zijn duit in het zakje met een doelpunt.

Vuurwerk en een ontelbaar aantal papieren schalen in het Philips Stadion. Naast de échte schaal, natuurlijk. Want die mocht kapitein Luuk de Jong voor een bomvol stadion de lucht in steken.

PSV kroonde zich deze namiddag voor de 25e keer in de geschiedenis tot kampioen van Nederland. Tegen Sparta Rotterdam had het genoeg aan een gelijkspel.

PSV won uiteindelijk met duidelijke cijfers, maar na 8 minuten hield iedereen toch even zijn hart vast. Metinho zette de bezoekers toen al op voorsprong.

Johan Bakayoko had geen zin om het titelfeestje uit te stellen en duwde de 2-1 amper twee minuten na de gelijkmaker in de verste hoek.

De bezoekers sloegen nog een laatste keer terug via een owngoal, maar zagen in de tweede helft af tegen een oververdiende landskampioen. Boscagli pakte uit met een acrobatische bicyclette om het feestje definitief in te luiden, Teze nam alle twijfels weg.