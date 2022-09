Max Verstappen moet vijf plekken achteruit op startgrid na nieuw gesleutel aan zijn Red Bull

Max Verstappen vertrekt zondag ten hoogste op plek 6 in de Grote Prijs van Italië. Daar zal de Nederlander niet van wakker liggen, want Verstappen vertrok in de GP van België op plek 14 en won de race alsnog.

Meerdere coureurs zijn van plan om onderdelen in hun wagens voor de race op het circuit van Monza te vervangen, net omdat inhalen op het snelle het circuit makkelijk is. Ook Lewis Hamilton en Carlos Sainz krijgen nieuwe onderdelen in hun Mercedes en Ferrari.

Yuki Tsunodoa heeft een gridstraf van 10 plaatsen gekregen. De Japanner van het Formule 1-team AlphaTauri kreeg in Zandvoort zijn vijfde berisping van de stewards dit seizoen en moet voor straf tien plekken terug op de startopstelling