Lewis Hamilton strandt op zucht van 1e pole van 2022, Charles Leclerc rijdt snelste tijd

De kwalificaties in Singapore waren geen zondagswandeling voor de rijders, want de het circuit van Marina Bay lag er nat bij na regen eerder op de dag. Het asfalt droogde wel langzaam op en dus was de bandenkeuze cruciaal.

George Russell was het grootste slachtoffer van Q2, nadat hij zijn intermediatebanden niet goed op temperatuur kreeg. In Q3 kon iedereen met slicks de baan op en we kregen een zenuwslopende strijd om de poleposition.

Charles Leclerc zette de snelste tijd neer, maar hij hield Sergio Perez en Lewis Hamilton maar met enkele duizendsten achter zich. Vooral voor de zevenvoudige wereldkampioen van Mercedes was dat een ontgoocheling. "Ik had echt gedacht dat we voor de eerste plaats zouden strijden." Voor Leclerc is het al de 9e poleposition van het jaar.

Maar in zijn allerlaatste ronde leek Max Verstappen op weg naar de poleposition. Hij was bij de tussenpunten sneller dan Leclerc, maar werd dan plots de pits ingeroepen door zijn team. Verstappen was furieus, maar Red Bull zal wel een goede reden gehad hebben.

De aanloop naar de GP van Singapore liep al niet over rozen voor Red Bull, nadat het door andere teams beschuldigd is van zich niet te houden aan het budgetplafond in 2021. Dat zal de poleposition van Lecerc en Ferrari extra pijnlijk maken.