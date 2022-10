Gaf Red Bull meer uit dan toegestaan? "Mercedes wil zo zijn gebrek aan prestaties verdoezelen"

"Het is een publiek geheim dat één team het budget heel fors heeft overschreden", zegt Wolff, zonder de naam van Red Bull te noemen. "Dat kostenplafond was een van de belangrijkste regels om er een eerlijker speelveld van te maken."

Vrijdag kwam in Singapore het nieuws naar buiten dat twee F1-teams in 2021 het budgetplafond van 145 miljoen dollar niet gerespecteerd zouden hebben. In de wandelgangen klinken de namen van Red Bull en Aston Martin. Het werd een voorzet die Mercedes-teambaas Toto Wolff, aangevuld door Ferrari-assistent Laurent Mekies, niet naliet om binnen te koppen.

We hebben het nu over financiën, terwijl we het over de fenomenale prestatie van Max moeten hebben.

Wolffs Red Bull-collega Christian Horner reageerde als door een wesp gestoken. "Hoe kan een ander team in godsnaam weten welke cijfers wij hebben ingediend. Dat is geheim. We weten zelf niet eens of we in overtreding zijn."

Horner ziet er een slinkse tactiek in om de nakende wereldtitel van zijn rijder Max Verstappen te overschaduwen door een relletje. "Mercedes wil zo zijn gebrek aan prestaties op de piste verdoezelen. We hebben het nu over de financiën, terwijl we het over de fenomenale prestatie van Max moeten hebben."

"Als die teams hun opmerkingen niet intrekken", ging Horner voort. "Dan zullen we zeker juridische stappen ondernemen. Dit is lasterlijk."