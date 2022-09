Van Gaal beetje jaloers op Belgen: "Maar wij gaan gewoon winnen, hoor"

Na de 1-4-nederlaag begin juni in in het Koning Boudewijnstadion zinnen de Rode Duivels op wraak tegen Nederland. In Amsterdam moeten de Belgen wel met meer dan twee goals verschil winnen om nog naar de Final Four door te stoten.

"Als dat stuntje zal plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk verdiend zijn", zei Louis van Gaal op de persconferentie. "Maar ik zit anders in elkaar. Ik geloof in mijn spelers en ik geloof in mijn team."

"Wat België doet, hebben we geanalyseerd. De afgelopen wedstrijden hebben zij steeds met dezelfde spelopvatting gespeeld. We hebben daar een bepaalde visie op, hoe we dat gaan aanpakken. Dat geef ik door aan mijn spelers."

"Maar zij hebben ook ogen. Alleen de Belgische bondscoach Roberto Martínez weet of ze op een andere manier druk gaan zetten. Maar ik verwacht geen stunt. Ik geloof in mijn spelers en dat ze er alles voor doen."