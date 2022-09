Rode Duivels blijven met zuur gevoel achter na nipte nederlaag tegen Oranje, jonge Debast betaalt leergeld

Alle ogen op Amsterdam. 59 dagen voor de openingsmatch van de Duivels op het WK is een confrontatie met Nederland nog net iets boeiender - zelf al is het maar voor de Nations League.

Ideeënloos Nederland

Al na vier minuten kreeg Hazard op aangeven van Onana een kans waar hij in zijn beste vorm meer mee had gedaan. Ook Batshuayi en vooral Witsel - na een geweldige assist van De Bruyne - lieten mogelijkheden op de openingstreffer liggen.

Zo’n vaart als toen zou het in eerste instantie niet lopen. Zo opzwepend de beats in de ArenA waren voor de aftrap, zo mak presenteerde Oranje zich voor rust. Zou het ontbreken van sleutelpionnen Depay en De Jong er iets mee te maken hebben? De thuisploeg liet het initiatief aan de Belgen en dat leverde handjevol kansen op.

Opvallende Onana

Bondscoach-voor-één-dag Thierry Henry begon de tweede helft met twee wissels. Enter Carrasco en De Ketelaere. Zij kwamen in de plaats van Meunier en een onzichtbare Batshuayi. De alibi-prestatie van die laatste bewees dat we best bidden voor een fitte Lukaku in Qatar.

Landgenoten die nog droomden van een mirakel richting Final Four waren er overigens aan voor de moeite. Drie goals zouden er ook na rust niet vallen in Amsterdam. Daarvoor waren beide landen scherpte en gretigheid.

Wie dat overigens niet miste: Amadou Onana. De middenvelder toonde zich zeker in het laatste halfuur met enkele sterkte tackles en soms een slimme infiltratie.

Kort voorbij het uur volgde zo eentje. Onana liep uitstekend door op een lange bal van KDB, maakte zich los van De Roon, maar zag zijn prima inzet gered door Pasveer.

Het was tot dan de beste kans in een fletse partij zonder echte uitschieters. Alles wees in de richting van een bloedeloos nul-nulletje…