Rode Duivels na Nederlandse nederlaag in koor: "We gaan niet als topfavoriet naar het WK"

Een bittere pil voor de Rode Duivels. Het was hen zelfs niet gegund om na een degelijke prestatie met een miniem overwinninkje naar Tubeke terugkeren. Al was het eentje voor de moraal, want die kon na afloop beter. Ook de Rode Duivels beseffen dat de gloriejaren voorbij zijn: "We zijn het laatste jaar niet meer de dominerende ploeg."

Courtois: "We verdedigden slecht op de hoekschop"

De Rode Duivels konden voor het eerst in 50 wedstrijden niet scoren. Na de verdediging, lijkt er nog een compartiment in de schuif der onzekerheden belandt. En dat rijst - opnieuw - veel vraagtekens in de aanloop naar Qatar. "In België zullen er altijd vraagtekens zijn", luidt de repliek van Courtois. "Als we winnen, is het te euforisch. Als we winnen zonder degelijk te spelen, is het niet overtuigend. Als we verliezen en we spelen wel goed, dan zijn er alweer vraagtekens." "We gaan niet naar het WK als topfavoriet, maar we hebben wel een goede ploeg. Als we in vorm zijn, zouden we wel eens ver kunnen raken, zoals in Rusland."

We moeten targetmannen als van Dijk beter kunnen afstoppen. Het zou beter zijn om Alderweireld, Vertonghen of Onana tegen hem te zetten en niet Debast. Thibaut Courtois

Courtois zag dat het spel tegen Oranje vandaag wel "degelijk" was: "Het was interessant om Nederland niet te zien drukken, wat we eigenlijk wel verwacht hadden in hun eigen huis", maar besefte dat de veer brak bij de 1-0. Wat liep er mis?

"We hebben niet goed verdedigd op die hoekschop. Omdat ze weten dat ik vaak uitkom, blokkeerde Klaassen me. Debast moest man op man staan met van Dijk, maar ook daar ligt een fout."

"Zulke targetmannen moeten we beter kunnen afstoppen. Van Dijk is koppen groter dan Debast. Het zou logischer om er Alderweireld, Vertonghen of Onana tegen te zetten, want je weet dat van hem gevaar uitgaat bij hoekschoppen."

Thibaut Courtois moest in het slot nog meer dan eens tussenbeide komen.

Castagne: "Zonder druk naar WK"

Ook Timothy Castagne zag een groot verschil was met de vorige confrontatie met Oranje: "We waren agressiever en de wedstrijd was meer in evenwicht. Als we scoren, doen we hen nog meer twijfelen." "Ik heb positieve dingen gezien. We probeerden iets anders in de voorhoede, waardoor we meer konden doordrukken. Er zit iets in, maar we hebben het één week tijd geoefend. Dus het is nog niet perfect. Maar ook Castagne beseft dat de rol van de Rode Duivels is veranderd, al ziet hij daar een voordeel in: "We hebben niets te verliezen op het WK. Het laatste jaar waren we niet meer de dominerende ploeg die we ooit zijn geweest en dus gaan we zonder druk naar het WK. "

Timothy Castagne in duel met Dumfries.

Andere reacties van de Rode Duivels:

Charles De Ketelaere: "We hebben onnodig verloren, nochtans kregen we kansen. Ik ben nooit tevreden wanneer we niet winnen. Het was een moeilijke wedstrijd voor mij, ik geraakte niet echt betrokken bij het spel." Amadou Onana: "We moeten onze lessen hieruit te trekken met het oog op het WK. Ongerust dat we niet kunnen scoren? Nee, we hebben al bewezen dat we dat wel kunnen zelfs zonder Lukaku. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst." Thierry Henry: "Zelfs al scoor je, dan nog kan je spreken van een gebrek aan doeltreffendheid. Toch heb ik genoten van de manier hoe we gespeelden tot aan de 1-0. We moeten positief blijven, ook al hebben we niet kunnen scoren. De Nations League is voorbij, nu moeten we ons richten op het volgende. En daarin moeten we bewijzen dat we antwoorden hebben gevonden op de vragen die ons nog bezighouden."

Thierry Henry als waarnemend bondscoach.