KBVB zet Kompany, Vermaelen en Dembélé donderdag in de bloemetjes

De Belgische voetbalbond (KBVB) zal in het Koning Boudewijnstadion voor de Nations League-wedstrijd tegen Wales voormalig internationals Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé huldigen.

Na de match brengt Oscar and the Wolf de afterparty op gang met een liveversie van het officiële WK-lied Warrior. De Rode Duivels draven ook op in hun gloednieuwe, vlammende WK-shirts

"Voor onze fans is het een laatste gelegenheid om hun helden in België aan het werk te zien", zei Manu Leroy, de marketing- en communicatiedirecteur in een reactie. "En dat voor de allereerste keer in de officiële WK-outfit."

"Daarbij pikken ze nog een live song van Max Colombie met Oscar and the Wolf mee. Zo horen ze ons WK-lied voor Qatar live en kunnen ze samen met de andere duizenden supporters in het stadion genieten en al wegdromen van het WK dat binnen twee maanden start."

Vincent Kompany speelde zijn laatste van 89 interlands in juni 2019 tegen Schotland (3-0 zege). Hij is intussen trainer van de Engelse tweedeklasser Burnley, na een eerdere passage bij Anderlecht.

De met 2-1 verloren kwartfinale op het EK van vorig jaar tegen Italië was de laatste van 85 interlands van Thomas Vermaelen. Hij stopte in januari van dit jaar met voetballen en werd assistent van bondscoach Roberto Martinez.

Mousa Dembélé (82 caps) kwam in september 2018 in de 0-3 zege bij IJsland voor het laatst in actie voor de Rode Duivels. Hij besloot dit voorjaar te stoppen met voetballen.