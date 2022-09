Roberto Martinez hint naar verschuiving in defensie: "Ga waarschijnlijk iets nieuws proberen"

De bondscoach nam ook even de tijd om de vorm van de twee Belgen bij Real Madrid te bespreken. "Ik krijg toch altijd dezelfde vragen over Eden Hazard: speelt hij wel genoeg, en is hij fit?", oppert Martinez.

"Het is duidelijk dat hij te weinig wedstrijdminuten maakt en niet topfit is, maar zijn mindset is geweldig. Hij is enthousiast om hier te zijn en wil spelen. Dat soort energie heb ik al even niet meer gezien bij hem."



Een heel ander verhaal bij Thibaut Courtois, die volgens de Spanjaard zelfs op training nauwelijks te kloppen is. "In 2018 werd hij verkozen tot de beste doelman van het WK, sindsdien is hij enkel beter geworden. Hij heeft een mentale rust gevonden in doel die hem erg sterk maakt", vindt de bondscoach. "He's on top of the world."