Louis van Gaal zoekt - met de hulp van volleybalcoach - naar "een penaltykiller"

Nederland speelt donderdag in Polen en ontvangt zondagavond de Rode Duivels. Louis van Gaal heeft liefst 4 doelmannen geselecteerd en dat is met voorbedachten rade.

Woensdag wordt er namelijk een speciale trainingssessie georganiseerd en nog eens twee extra doelmannen worden opgeroepen.

"Ik zoek de beste penaltykiller en we zullen hen allemaal uittesten", vertelde de Nederlandse bondscoach.

Voor die examens rekent hij op volleybaltrainer Peter Murphy, die een wetenschappelijke benadering moet introduceren.

Van Gaal kent het belang van een doelman die een strafschop kan stoppen. Op het WK van 2014 verving hij zijn doelman net voor de penaltyreeks in de kwartfinale tegen Costa Rica.

Jasper Cillessen werd vervangen door Tim Krul en die laatste was beslissend tussen de palen.

"We hebben al geleerd dat strafschoppenreeksen doorslaggevend zijn", zegt Van Gaal, die van plan is om 4 doelmannen op te nemen in zijn WK-kern van 26 namen.

Nederland speelt in de groepsfase tegen Qatar, Senegal en Ecuador.