Uitblinker De Bruyne leidt Duivels naar zege tegen Wales, tegengoal smet op avond

tweede helft, minuut 97. einde: 2-1. Afgelopen. De Rode Duivels zwaaien de Belgische supporters uit met een moeizame 2-1-zege. In de tweede helft konden ze geen verlengstuk breien aan een overtuigende eerste helft. België vond geen antwoord op het tegendoelpunt van Wales. Met een driepunter blijft het wel in de running voor de Final 4 van de Nations League. Al zal het zondag dan wel uit een ander vaatje moeten tappen tegen pouleleider Nederland. Oranje won met 2-0 in Polen en behoudt zijn bonus van 3 punten op de Duivels. .