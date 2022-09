Peter Vandenbempt beschouwt tweeluik van Rode Duivels als belangrijke test: “Zeker voor de bondscoach”

Dat was in de vorige wedstrijden toch een euvel, herinnert Vandenbempt zich nog goed. “In Polen waren de Belgen eigenlijk de hele match baas, maar gaven ze toch 3 à 4 open kansen weg. Gelukkig vielen die niet voor de voet van Robert Lewandowski, maar van ploegmaats. Of de positieve evaluatie van de defensie was helemaal anders geweest.”

Experimenteren

En dus zou de commentator niet al te veel experimenteren. “Ik zou sowieso tegen Nederland - de geblesseerde Lukaku natuurlijk niet meegerekend - spelen met de ploeg die normaal begint tegen Canada. Dan weet je meteen waar je staat. Want is het nu een moment om iemand als Debast nog uit te testen? In principe weet je wat zo iemand kan.”

Als Hazard de komende maanden niet speelt bij Real moeten we toch luidop de vraag stellen of hij dan nog een basisspeler is.

Maar wat als de komende week een keiharde reality check wordt voor de Duivels? Dan moeten we volgens Vandenbempt toch nog niet helemaal wanhopen.

“Want over twee maanden kan de wereld er helemaal anders uitzien. Zo werkt dat nu eenmaal in het voetbal. Gaan we in Qatar de allerbeste Lukaku zien? En gaat Hazard nog aan spelen toekomen bij Real? Als dat laatste niet het geval is, moeten we toch luidop de vraag stellen of hij dan nog een basisspeler is. Misschien zijn Trossard of Carrasco dan geschikter.”