De Rode Duivels komen een laatste keer samen voor de start van de voorbereiding op het WK in Qatar. Een laatste kans om zich te bewijzen aan de bondscoach en ook een laatste kans om een vestimentaire indruk te maken bij hun aankomst in Tubeke. Op Michy Batshuayi kan je altijd rekenen, Thibaut Courtois heeft sinds kort blonde lokken en Dries Mertens had de zon meegebracht uit Turkije met zijn korte broek, maar zijn bagage was nog van Napoli.