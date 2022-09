Zeno Debast is de grote verrassing in de selectie van de Rode Duivels, ook clubloze Denayer opgeroepen

clock 12:50 12 uur 50. Persconferentie ten einde. De persbabbel van Roberto Martinez zit erop. Nu wordt het uitkijken naar de interlands tegen Wales en Oranje. Tot dan! . Persconferentie ten einde De persbabbel van Roberto Martinez zit erop. Nu wordt het uitkijken naar de interlands tegen Wales en Oranje. Tot dan!

"Doku, Duranville en Verschaeren kunnen zich tonen bij beloften". Voor Roberto Martinez hoeft een gemiste selectie niet meteen te beteken dat het WK uitgesloten is. Veel jongens die deel uitmaken van de beloften maken volgens de bondscoach nog kans. "Voor ons maakt Jérémy Doku eigenlijk deel uit van de selectie, maar door een gebrek aan minuten bij Rennes willen we dat hij bij de U21 werkt. Dat is voor hem een manier om zich te tonen richting het WK. Hetzelfde geldt voor Koni De Winter en Yari Verschaeren. En we kunnen verder gaan: Julien Duranville, bijvoorbeeld. Hij is een uitzonderlijk talent."

Martinez over Chadli: "90 minuten matchfit zijn". Ondanks zijn transfer naar Westerlo had Roberto Martinez geen plaats voor Nacer Chadli in zijn selectie. "Nochtans spelen er veel factoren in zijn voordeel. Nacer heeft een uniek profiel en ervaring op een WK. Ik was ook onder de indruk van zijn match tegen Anderlecht. Maar we voelden dat hij meer tijd en matchen nodig had. Hij moet van 60 minuten matchfit zijn naar 90 gaan. Nacer blijft dus wel in onze gedachten."

Martinez positief over Lukaku: "Snel weer fit". "De behandeling gaat de goeie richting uit. Romelu is normaal zeer snel fit voor zijn club. Voor ons was het belangrijk extra voorzichtig te zijn met hem."

Over ontbreken Januzaj en Praet: "Blijven ze in de gaten houden". Geen Adnan Januzaj en Dennis Praet in de selectie. "Voor Adnan is het belangrijk om zich eerst te settelen bij Sevilla", aldus Martinez. "We laten hem daar werken achter de schermen. Al weten we dat hij bepalend kan zijn op bijzondere momenten voor ons. We houden hem dus zeker nog in de gaten, maar de komende weken worden beslissend voor het WK."

Voor Praet geldt hetzelfde. "De situatie bij zijn club is onstabiel. Hij bleef bij Leicester, terwijl andere jongens een andere seizoensstart kenden."

Lukebakio na jaar weer erbij: "Heel specifiek profiel". Na ruim een jaar zit ook Dodi Lukebakio plots weer in de selectie van de Rode Duivels. "Hij is scherp aan het seizoen gestart bij Hertha Berlijn", zag Martinez. "Dodi is iemand met een specifiek profiel en toonde dat hij klaar is. Veel spelers op zijn positie zaten dan weer de tegenovergestelde situatie: ze veranderden van club, startten laat aan het seizoen of kregen geen minuten. Dodi heeft daarvan geprofiteerd."

"Geen selectie voor WK zonder club voor Denayer". Roberto Martinez had dan toch een plekje voor de clubloze Jason Denayer in zijn selectie. Al zal de verdediger enkel meetrainen en niet spelen.

Al is de bondscoach duidelijk: "Denayer zal niet meegaan naar het WK als hij geen ploeg heeft", aldus Martinez, die de situatie nog verder toelichtte. "Het is heel ongewoon dat een speler van 27 jaar met zijn kwaliteiten zonder club zit. In de kwalificatiecampagne was Jason nog heel prominent aanwezig voor ons. We moeten hem nu bijstaan."





Martinez over Debast: "Indrukwekkend seizoensbegin". Een eerste selectie dus voor Zeno Debast, die zelfs nog niet uitkwam voor de Belgische beloften. "Maar we zagen al zijn uitzonderlijke prestaties bij de U19", duidde Martinez. "In juni was er een zeer specifieke situatie. Zeno had dan kleine blessure en zou normaal met U21 gespeeld hebben, maar we wilden het risico niet nemen." "Waarom hij er nu bij is? Zeno is indrukwekkend aan het seizoen bij Anderlecht begonnen. Dan stop je met te kijken naar de leeftijd en neem je het potentieel in rekening. Dit is een grote kans voor hem om zich te tonen."

De ruige selectie van Roberto Martinez voor de twee Nations League-duels.

Alvast geen Zeno Debast bij de beloften. Dat betekent...