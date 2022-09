Axel Witsel: "Centrale verdediger bij de Duivels? Ik ben een middenvelder"

Axel Witsel ruilde deze zomer Borussia Dortmund voor Atletico Madrid en heeft er zijn start niet gemist.

Witsel werd ingezet als centrale verdediger en werd prompt verkozen tot speler van de maand.

"Ik voel me mentaal en fysiek goed", vertelde hij daags voor de Nations League-wedstrijd tegen Wales over zijn eerste maanden in Madrid.

"De voorbereiding was bijzonder zwaar. Het deed me terugdenken aan de periode onder Laszlo Bölöni bij Standard."

"Door de blessures moest ik in onze defensie depanneren en als middenvelder voeg ik iets anders toe. Ik houd van de opbouw van achteruit."

Maar Witsel wil niet in die linie blijven kleven. "Neen, ik heb er nog niet met de coach over gesproken, maar Diego Simeone weet dat dat niet mijn positie is."