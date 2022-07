Analyse: "Flames hebben hun doel bereikt, maar deze uitschakeling doet echt wel pijn"

Doelvrouw Nicky Evrard was een van de absolute uitblinkers bij de Flames op dit EK: "Ze heeft zich onderscheiden, samen met Sari Kees. Ze hebben zeer constant gespeeld. Het is duidelijk dat er een zeer stabiele en sterke defensie staat, maar er is op dit EK te weinig gescoord (4 keer)."

Dat maakt die bijzonder late uitschakeling tegen Zweden er uiteraard niet minder zuur op: "Dit zal zeker pijn doen bij de speelsters en de staf. Het is zeker een verdiende zege voor Zweden dat in de tweede helft continu op de helft van de Flames voetbalde. Er waren ook een paar belangrijke reddingen van Evrard nodig."

"In de kwartfinales raken was echt niet simpel", vertelde voormalig Red Flame Heleen Jaques in De Ochtend. "Het was een moeilijke poule en ik denk dat we tevreden mogen zijn. De kwartfinales waren op voorhand het doel en die zijn ook gehaald."

Imke Courtois: "Zweden staat toch wel 2 of 3 trapjes hoger"

Ook na de wedstrijd gaf cocommentator Imke Courtois al haar analyse: "We wisten op voorhand dat Zweden beter was en dat bleek ook", opende ze in gesprek met haar collega-commentator Aster Nzeyimana. "In balbezit durfden de Flames bij momenten wel te voetballen en hielden ze de bal toch goed in de ploeg."

"Zweden had veel kansen en hun kwalificatie is meer dan terecht, maar verliezen in de laatste minuut is altijd bijzonder pijnlijk."

Hoe hoog moeten we Zweden nu eigenlijk inschatten? "Ik zie ze toch als 2 of 3 niveaus hoger dan de Flames", gaat Courtois verder. "Als je ziet in welke competities hun speelsters spelen en hoeveel ze met het voetbal bezig zijn, dan is het contrast met de Flames heel groot."

Bij onze Red Flames blonk doelvrouw Nicky Evrard opnieuw uit. Net als Heleen Jaques is ook Imke Courtois onder de indruk van haar EK: "Uitvoetballend en qua reflexen heeft ze heel wat kwaliteiten. Het was nu de vraag of ze dat kon doortrekken op internationaal niveau en dat heeft ze gedaan."

"De Flames hebben op dit EK gewaagde ambities uitgesproken om de kwartfinales te halen en zijn daar ook in geslaagd. Het was niet altijd mooi zoals tegen IJsland, maar ze zijn gegroeid in dit toernooi."

Nu moeten de Flames zich proberen te plaatsen voor het WK voetbal in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland: "De grootste tegenstander Noorwegen heeft zware klappen gekregen op dit EK. Ik schat de kansen voor de Flames hoog in", sloot Courtois af met hoopvolle woorden.