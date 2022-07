Tessa Wullaert over feestje na de winst tegen Italië: "Onze excuses aan de buschauffeur"

"We hebben ons doel bereikt, maar we gaan vrijdag tegen Zweden nog voor de volle 100 procent voor de overwinning", blijft Wullaert strijdvaardig. "We hebben niet veel te verliezen, maar we gaan zeker niet om te verliezen. Dat hebben we aan onszelf te bewijzen."



"We hebben een dag minder recuperatie dan Zweden. Het is dan ook belangrijk om goed te rusten. Al bij al zijn we wel nog ontspannen, we proberen er van te genieten.

Na de overwinning tegen Italië hebben we 's avonds nog wel een klein feestje gebouwd, maar vanaf morgen is de focus echt wel op vrijdag."

De terugrit van het stadion naar het hotel zou luidruchtig verlopen zijn, dat ontkent Wullaert niet. "Bij deze, onze excuses aan de buschauffeur. We hebben wat muziek gespeeld, maar daarna hebben we nog iets gegeten en zijn we gaan slapen."



Genoeg rusten is belangrijk, zeker met het oog op het duel tegen de nummer 2 van de wereld. "We gaan ons best doen om een nieuwe stunt te realiseren. Tegen Frankrijk hebben we getoond dat we echt wel kunnen meedoen, ook tegen hele goede ploegen."

"We hebben niks te verliezen, we gaan gewoon alles geven. Dan zien we wel waar we eindigen."