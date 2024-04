Formule 1 wil ook de 11e en 12e plaats belonen met WK-punten

In een Formule 1-race staan er 20 auto's aan de start. Wie in de top 10 finisht, scoort WK-punten, de andere 10 rijders blijven met lege handen achter.

Meestal zijn het de auto's van Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin die in de punten eindigen.

Voor de kleintjes is het knokken. Dit seizoen hebben 7 rijders (Albon, Ocon, Zhou, Ricciardo, Gasly, Bottas en Sargeant) en 3 teams (Williams, Alpine en Kick Sauber) nog geen punten kunnen scoren in de eerste races.

Daar wil de Formule 1 verandering inbrengen door de nummers 11 en 12 ook te belonen met WK-punten.

Alex Albon (Williams) zou er niet rouwig om zijn. Hij eindigde 11e in Saudi-Arabië, 11e in Australië en 12e in China. Het had hem 5 WK-punten opgeleverd.