Geen grap, Ferrari zal in Miami met een blauwe auto racen

Houd je ogen open tijdens de volgende grand prix in de Formule 1. De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc zullen voor een keer niet vuurrood kleuren, wel azzurro of blauw.

In het weekend van 5 mei racet de Formule 1 in Miami. Voor Ferrari is het 70 jaar geleden dat het voet aan land zette in de Verenigde Staten, een gebeurtenis dat het merk met het steigerend paard in de (blauwe) verf wil zetten.

Voorlopig zijn er nog geen foto's verschenen van de speciale Ferrari, wel van Carlos Sainz en Charles Leclerc in een blauwe outfit. De Italianen zullen in de 6e race van het seizoen voor azzurro la plata (lichtblauw) en azzurro dino (helderblauw) kiezen.

Niet voor het eerst. Eind jaren 50 en begin jaren 60 racete Ferrari al in het blauw, de nationale kleur van Italië.