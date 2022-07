Red Flames vieren historische kwalificatie: "Een stunt voor de geschiedenisboeken!"

Bondscoach Ives Serneels vertelt na afloop vol trots over de prestatie van zijn troepen: "Ik kan het moeilijk met woorden beschrijven. Doorheen de voorbije jaren is dit een fantastische groep geworden en ze verdienen deze beloning."

Serneels blikt terug op een volwassen wedstrijd van de Flames. "Na een minuut doet Jody (Vangheluwe) een 'faussekeu', maar iedereen pikt dat meteen op. We hebben de eerste 25 minuten gedomineerd. Dat Italië ons daarna even terugdrukt is logisch", vertelt de bondscoach.

In de tweede helft hielden de Flames na de openingstreffer van De Caigny goed stand tegen het Italiaanse offensief. Serneels werpt ook een pluim naar de invallers: "De speelsters die op het veld kwamen namen dadelijk de controle over van degene die zich hadden stukgelopen. Dat is sterk."