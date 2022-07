Voor Imke Courtois hoeft kwartfinale niet eindstation te zijn: "Flames kunnen nu vrank en vrij voetballen"

"Ik ben blij om te zien dat de Red Flames de goede tweede helft tegen Frankrijk hebben doorgetrokken tegen Italië", begint Imke Courtois haar analyse van een historische partij.

"We konden de bal in de ploeg houden en wel wat kansen afdwingen. Uiteraard is het de laatste 20 minuten van de wedstrijd pompen of verzuipen bij een 1-0-voorsprong."





"Het was de taak van Italië om vol in het offensief te gaan. Dat zag je ook aan de wissels van Bertolini, die heel wat aanvallende speelsters bracht. De Red Flames werden tot aan de eigen zestien weggedrukt. Dan moet je als team de bal misschien wat langer kunnen bijhouden, maar de Flames hebben zich goed staande gehouden."



Grote namen als Tessa Wullaert en Tine De Caigny bewezen hun waarde voor de Red Flames, maar Courtois heeft ook oog voor de stille, hardwerkende kracht. "We hebben de naam van Julie Biesemans amper genoemd in onze commentaar. Dat zegt genoeg: ze valt altijd op in haar onopvallendheid. De rust die zij heeft, is pure klasse."