"Hij kan spelen tegen Cadiz": viert Thibaut Courtois volgende week zijn rentree?

Het laatste officiële optreden van Thibaut Courtois in competitieverband bij Real Madrid dateert al van de laatste speeldag van vorig seizoen.

Courtois liep in augustus een zware kruisbandblessure op en net toen dat knieletsel verteerd was, belandde hij opnieuw in de lappenmand.

De doelman van Real moest weer onder het mes, maar verscheen onlangs opnieuw op het trainingsveld.

Zijn revalidatie verloopt voorspoedig en volgens coach Carlo Ancelotti zou Courtois volgende week zaterdag (4 mei) tegen Cadiz kunnen spelen.

Eerst gaat Real vrijdag nog op bezoek bij Real Sociedad, op de 33e speeldag in La Liga.

Volgende week woensdag is er dan de verplaatsing naar München, voor de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League tegen Bayern.