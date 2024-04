BEKIJK - Back in business! Courtois verschijnt op trainingsveld Real Madrid en speelt mee in rondo

Morgen staat El Clásico op het programma, maar vandaag was er nog ander groot nieuws te rapen bij Real Madrid. Voor het eerst sinds zijn blessure verscheen Thibaut Courtois weer op het veld.

Onze landgenoot blesseerde zich op training in maart aan zijn rechterknie. Een scheur in zijn meniscus betekende een tweede revalidatieperiode in korte tijd, want de doelman was nog maar net weer fit na een kruisbandletsel in zijn andere knie.

Courtois moest onder het mes en leek weer lang out. "Hij verliet het veld in tranen", meldden de eerste berichten.

Maar nu zou hij dus alweer (bijna) fit zijn. In een spelletje met zijn ploegmakkers leek van een blessure alvast geen sprake meer. Kan de Limburger binnenkort ook voor het eerst in lange tijd weer wedstrijdritme opdoen? Zijn laatste optreden dateert al van augustus 2023.