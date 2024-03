Thibaut Courtois loopt nieuwe blessure op aan andere knie: "Kleine terugslag, maar kom sterker terug"

Slecht nieuws vanuit Spanje over Thibaut Courtois. De Belgische doelman is op training bij Real Madrid opnieuw geblesseerd geraakt. Dit keer is de meniscus van zijn andere knie geraakt. Courtois was nog op de terugweg na een maandenlange blessure en zou uitgerekend morgen zijn comeback maken in een oefenmatch bij de Koninklijke. "Door jullie steun kan ik er veel beter mee omgaan", aldus Courtois in een eerste reactie.