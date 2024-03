Veelzeggende post van Thibaut Courtois: doelman reageert met 'leugenaar'-emoji op uitspraak Tedesco

"Ik heb alles, maar dan ook alles, geprobeerd", verklaarde Tedesco over het dispuut. Een quote die onze collega's van Proximus op X plaatsten ... en waar Courtois het duidelijk niet mee eens is. De keeper reageerde op de post met drie emoji met een lange neus. Noemt hij Tedesco daarmee een leugenaar?

Thibaut Courtois staat dicht bij een terugkeer na een kruisbandletsel en dus kreeg bondscoach Domenico Tedesco deze voormiddag uiteraard vragen over de doelman op zijn persconferentie. Daaruit bleek dat het water tussen beide partijen nog altijd veel te diep is.

Gisteren had Courtois op X ook al een opvallende vind-ik-leuk gegeven aan een fragment uit een interview met Axel Witsel, die niet in de plannen van Tedesco paste.



De middenvelder verklaarde daarin onder meer dat "het gesprek met Tedesco nog geen twee minuten duurde. Bovendien was hij niet consequent in zijn keuzes."

Onze analist Peter Vandenbempt merkte eerder vandaag al op dat de vete tussen Courtois en Tedesco niet meteen opgelost zal zijn.

"Thibaut Courtois kan weer trainen, maar voor de bondscoach is hij een afgesloten hoofdstuk", aldus Vandenbempt. "Laat ons dus stoppen met te speculeren, want langs beide kanten weerklinkt een duidelijke "neen"."

"Wat er na het EK gebeurt, zullen we nog zien. Dat Domenico Tedesco zijn contract verlengd heeft, zal niet meteen als muziek in de oren klinken voor Courtois. Dus zijn er twee mogelijkheden: of ze blijven bij hun standpunt, of ze proberen na het EK mekaar toch te vinden."

Na vandaag lijkt dat laatste nóg moeilijker geworden.