Peter Vandenbempt: "Courtois en het EK zijn een afgesloten hoofdstuk voor de bondscoach"

do 14 maart 2024 13:00

Peter Vandenbempt stelt opnieuw vast dat bondscoach Domenico Tedesco niet van gedacht verandert. "Hij is duidelijk in zijn keuzes en grijpt niet terug naar de oude generatie", merkt onze commentator op. "En dat hij zijn contract nog voor het EK al verlengd heeft, zal niet als muziek in de oren klinken van Thibaut Courtois."

Stop met speculeren

Thibaut Courtois kan weer trainen, maar voor de bondscoach is hij een afgesloten hoofdstuk. Laat ons dus stoppen met te speculeren, want langs beide kanten weerklinkt een duidelijke "neen". Wat er na het EK gebeurt, zullen we nog zien. Dat Domenico Tedesco zijn contract verlengd heeft, zal niet meteen als muziek in de oren klinken voor Courtois. Dus zijn er twee mogelijkheden: of ze blijven bij hun standpunt, of ze proberen na het EK mekaar toch te vinden.

Tenzij er blessures opspelen, grijpt de bondscoach niet terug naar vroeger. Grote verschuivingen zitten er niet aan te komen bij de nationale ploeg. Tedesco verandert niet van gedacht, hij bouwt voort op het werk dat hij in de voorronde heeft verricht. Witsel speelde gisteren uitstekend in de Champions League. Hij heeft zijn plaats in de nationale selectie, maar dat is voorbij, net als het verhaal Alderweireld. Anders verstoort Tedesco de orde in zijn huidige kern, waar hij in gelooft.

Jonge doelmannen scouten en screenen

Mile Svilar had een wissel op de toekomst kunnen zijn. Als specialisten hebben gezegd dat België hem niet kan oproepen, zal het zo wel zijn. Of Svilar er plots bij geweest zou zijn? Het zou me verrast hebben richting het EK. Logisch wel dat de technische staf zich over de post-Courtoisperiode buigt. Wanneer die eraan komt, zal nog moeten blijken, maar het is goed dat ze jonge doelmannen scouten en screenen. Want Sels, Casteels en Kaminski zijn de 30 ook al gepasseerd.

Mile Svilar zal niet te zien zijn bij de Rode Duivels. Volgens de bond hangt hij vast aan Servië.

KDB beter in Manchester nu

Kevin De Bruyne is lang buiten strijd geweest. Dat je hem nu spaart bij de nationale ploeg vind ik de normaalste zaak van de wereld. De komende weken en maanden zal zijn lichaam nog zwaar belast worden in de Premier League.

En voor een medische check hoeven ze hem niet over en weer te laten reizen. Neen, laat hem dan bij zijn club in Manchester.

Je kan je wel licht zorgen maken, want op het EK zullen we de allerbeste De Bruyne nodig hebben om een rol van betekenis te spelen.

Overbodige, maar logische contractverlenging

Domenico Tedesco ligt twee jaar langer vast bij de Rode Duivels. Ik blijf erbij: een contractverlenging vind ik volstrekt overbodig voor een eindronde. Op dit moment verdient Tedesco die met zijn verjongingsproces, maar om dat nu al op papier te zetten? Een groot toernooi bepaalt de verdere samenwerking. Ik begrijp het natuurlijk wel. Want als de Belgen sterk voetballen, zullen de clubs aan zijn mouwen trekken. Dat is de logica van het voetbal. Maar laat Tedesco eerst presteren tegen de grote ploegen op een toernooi. De oefenpot in Londen tegen Engeland wordt alvast boeiend. Zo vaak spelen de Rode Duivels niet tegen een topland en wat mij betreft, behoort Engeland tot de favorieten voor de Europese titel in Duitsland.