Geen Kevin De Bruyne of Mile Svilar bij Rode Duivels, Genoa-verdediger Koni De Winter is nieuw gezicht

do 14 maart 2024 10:40

Bondscoach Domenico Tedesco heeft zijn kern bekendgemaakt voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland, eind deze maand. Kevin De Bruyne is opnieuw geblesseerd en kan zijn rentree nog niet maken, de jonge verdediger Koni De Winter is nieuw bij de Rode Duivels.

Bondscoach Domenico Tedesco neemt Koni De Winter op in zijn selectie voor de vriendschappelijke wedstrijden in Ierland en Engeland. De 21-jarige centrale verdediger van Genoa is de enige nieuwkomer in de groep van 25 spelers. "Koni speelt regelmatig bij Genoa. Ik wil hem bezig zien, hem beter leren kennen. Daarom hebben we hem uitgenodigd", legt de bondscoach uit. "Hij verdedigt goed tegen sterke spelers in de Serie A. Dat bezorgt ons een goed gevoel. Ik ben heel blij dat hij deze kans krijgt om bij ons te zijn." Is er opnieuw bij: Thomas Meunier. Sinds zijn transfer naar Trabzonspor komt de 32-jarige wingback weer aan spelen toe. Hij geniet de voorkeur op Alessio Castro-Montes van Union.

Nieuwe blessure Kevin De Bruyne

Twee opvallende afwezigen in de kern van de Rode Duivels: Kevin De Bruyne en Mile Svilar.

De Bruyne kampt met een (lichte) liesblessure wist de bondscoach te vertellen. "Gisteren hebben we overlegd met de dokter en had ik een telefoongesprek met Kevin", legt Tedesco uit.

We geven Kevin beter de tijd om goed te herstellen bij City, om hem daarna klaar te krijgen voor het EK. Domenico Tedesco

"Het is te risicovol. We hebben een verantwoordelijkheid voor de speler en voor het team. Het moet altijd zinnig zijn om een speler op te roepen, hij moet in staat zijn te trainen en te spelen."



"Als hij daar niet klaar voor is, of het risico op een herval te groot is, dan is het onze verantwoordelijkheid hem te beschermen", gaat de T1 van de Rode Duivels voort.

"We geven hem beter de tijd om goed te herstellen bij City, om hem daarna klaar te krijgen voor het EK."

Geen Svilar, Courtois, Witsel of Alderweireld

Mile Svilar zal niet op het EK te zien zijn, toch niet voor België. Tedesco vertelde dat het onmogelijk geworden is voor Svilar om nog voor ons land uit te komen. De doelman van Roma speelde al een oefeninterland voor Servië.

Ook Thibaut Courtois lijkt niet in doel te staan tijdens EURO 2024. De keeper van Real Madrid lijkt sneller fit dan verwacht, maar voor de bondscoach was hij erg duidelijk enkele maanden geleden. "Ik heb alvast niks nieuws over hem te vertellen", deelt Tedesco mee.

Toby Alderweireld en Axel Witsel tot slot, zijn niet opgeroepen voor de trip over het Kanaal. "Als we hen nodig hebben, kunnen we de twee selecteren, maar daar voel ik nu geen nood aan. We maken volop tijd om de jongeren het vertrouwen te gunnen", dixit Tedesco, die zijn contract met twee jaar verlengt.

Volgende week zaterdag voetballen de Rode Duivels in Dublin tegen de Ieren, dinsdag 26 maart staat een topmatch in Londen tegen Engeland op het programma.