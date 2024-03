Stiliste is fan van "Kuifje-outfit" van Rode Duivels op EK: "Jammer dat ze nog in het rood moeten spelen"

di 12 maart 2024 11:15

Donderdag worden ze voor het eerst aan het publiek getoond, maar de tenues waarin de Rode Duivels komende zomer op het EK in Duitsland zullen acteren, zijn door de betrouwbare website Footy Headlines al gelekt. "Ik vind het 100 procent geslaagd. Het is heel fris, heel mooi en grappig", zegt stiliste Linda Van Waesberge in De Ochtend over het uitshirt.

Noch de bond, noch kledijsponsor Adidas wil het bevestigen, maar footyheadlines.com, dat ook de outfits van het WK 2022 van de Rode Duivels correct voorspelde, weet het zeker: "De kit voor de uitmatchen brengt hulde aan het wereldberoemde stripfiguurtje Kuifje (Tintin in het Frans en Engels, red)."



De officiële voorstelling is niet voor niets in het Hergé Museum in Louvain-La-Neuve, gewijd aan de stripauteur die Kuifje creëerde. De uitoutfit is een ode aan de Belgische stripheld.



Wat de Duivels in Duitsland zullen dragen, komt overeen met de klederdracht van Kuifje: lichtblauwe shirt, witte kraagboord, bruine shorts en witte kousen.



Dries Mertens vindt het ontwerp alvast "prachtig", maar wat is de mening van stiliste Linda Van Waesberge? "Ik vind het 100 procent geslaagd. Het is heel fris en heel mooi en ook grappig, gezien de referentie naar Kuifje."

Op sociale media is heel wat te doen over de bruine shorts, waar niet iedereen fan van is. In het verleden waren de bruine wielerbroeken van Oliver Naesen en co. bij AG2R voor velen een misbaksel, niet het minst voor de renners zelf.



Zo niet voor Van Waesberge: "De discussie over de broek op het internet vind ik grappig, maar helemaal fout. Want het bruin oogt wel goed op een donkere huid, zelfs beter dan op bleke benen."



Een naam die ook gelinkt wordt met de outfit is die van zanger Stromae. "Dat is zo, maar die heeft zich ook geïnspireerd op dat soort cartoonfiguren", weet Van Waesberge.

Voor de ervaren stiliste klopt het plaatje volledig: "Het is eigentijds, maar het heeft toch iets nostalgisch. Dat past perfect voor de tijdgeest van vandaag."



"En de kleuren zijn perfect: die flatteren iedereen. Ik vind het jammer dat ze nog in het rood moeten spelen, dit is veel mooier."



Over 1 ding maakt ze zich wel een beetje zorgen: "Dat wit kraagje wordt binnen de minuut vuil van het zweet. Wie dat moet wassen, zal een beetje vloeken."

Meer foto's van de outfit: